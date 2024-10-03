Физик Абунина рассказала, что вспышка на солнце спровоцирует магнитные бури

Руководитель Центра прогноза космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина прокомментировала недавнюю вспышку на Солнце. Об этом сообщило радио «КП».

По данным физика, данное событие произошло близко к солнечному центру, однако информация от космических аппаратов указывает на низкую скорость выброса.

Ожидается, что воздействие плазмы достигнет околоземного пространства через три-четыре дня в виде магнитных бурь. Абунина также отметила, что, возможно, произойдут умеренные магнитные возмущения, добавил RT.

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