Физик Абунина рассказала, что вспышка на солнце спровоцирует магнитные бури

Руководитель Центра прогноза космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина прокомментировала недавнюю вспышку на Солнце. Об этом сообщило радио «КП» .

По данным физика, данное событие произошло близко к солнечному центру, однако информация от космических аппаратов указывает на низкую скорость выброса.

Ожидается, что воздействие плазмы достигнет околоземного пространства через три-четыре дня в виде магнитных бурь. Абунина также отметила, что, возможно, произойдут умеренные магнитные возмущения, добавил RT.