Ferra.ru: в России набирает популярность научная социальная платформа Science ID

Аналогом социальных сетей для ученых становятся платформы, где специалисты обмениваются мнениями, получают информацию о новых разработках, открытиях и предстоящих конференциях. Одной из таких платформ в России стал сервис Science ID, пишет сайт Ferra.ru.

Ученые создают на нем свой профиль, схожий с резюме, публикуют исследования и получают обратную связь от коллег. Молодые специалисты имеют доступ к вакансиям и различным конкурсам, что значительно ускоряет процесс развития научной среды.

В мировом сообществе пользуются популярностью такие научные сети, как ResearchGate и Social Science Research Network (SSRN). Последняя специализируется на гуманитарных отраслях науки.

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