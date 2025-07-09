Этолог Неуронов объяснил, что косатки контактируют с людьми, бросая им добычу, из-за недостатка еды

Исследователи зафиксировали необычное поведение косаток: киты начали преподносить людям «подарки» в виде своей добычи, ожидая реакции человека. Эксперты предполагают, что таким образом косатки стремятся исследовать поведение людей, установить контакт или просто поиграть. Другая гипотеза гласит, что они пытаются «манипулировать» людьми, но истинные мотивы остаются загадкой. Специалист в области этологии Андрей Неуронов заявил, что у косаток, как у высших животных, всегда есть причины для таких действий, передала «Вечерняя Москва» .

По словам специалиста, киты могут использовать «подарки» как способ привлечения внимания людей в случае недостатка пищи в их среде обитания.

Неуронов также предположил, что эти умные создания могут предлагать свои дары, ожидая получить что-то взамен. Кроме того, способность к абстрактному мышлению позволяет косаткам проводить своеобразные эксперименты: «что будет, если я сделаю вот так?» — и наблюдать за реакцией человека.

Как отметил эксперт, косатки не столь настойчивы, как люди, и если не получают ожидаемой реакции, то прекращают свои «эксперименты». Однако они могут повторить попытку в будущем.