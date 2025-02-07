Эпидемиолог Новоселов: вирус Нипах не представляет угрозы для России

Вирус Нипах, который распространяется в Индии и некоторых других тропических регионах, не угрожает России. Об этом сообщил эпидемиолог Яков Новоселов в беседе с « Сиб.фм ».

Врач напомнил, что данный вирус известен науке уже около 25 лет. Его передача возможна через загрязненную пищу, например плохо вымытые фрукты. Наибольшему риску заражения подвержены регионы, где обитают летучие мыши.

«Это один из тех тропических вирусов, который передается от летучих мышей. В первую очередь нужно соблюдать элементарные меры гигиены», — отметил эксперт.

Несмотря на возобновление распространения вируса Нипах в Индии, Новоселов заверил, Россия находится вне зоны опасности, добавил MK.Ru.