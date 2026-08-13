Энтомолог Тунева развеяла опасения свердловчан о нашествии ядовитых пауков

В Екатеринбурге медики спасли 58-летнего мужчину от анафилактического шока после укуса паука на балконе. Старший научный сотрудник института экологии УрО РАН Татьяна Тунева в интервью «ФедералПресс» подчеркнула, что пауки не нападают на людей, а главная опасность заключается в возможной аллергической реакции.

Известно, что мужчину укусил крупный паук на балконе квартиры. Прибывшие медики купировали аллергическую реакцию, поймали насекомое и передали его энтомологам для идентификации. Выяснилось, что паук был местным уральским видом. Пострадавшего госпитализировали для наблюдения, его жизни ничего не угрожает.

Энтомолог пояснила, что все пауки ядовиты, но они никогда не нападают первыми. Укус возможен только в случае, если паук почувствовал опасность. На Урале обитают сотни видов пауков, однако встретить каракуртов (черных вдов) здесь пока не удавалось.