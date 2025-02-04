Энтомолог Китаев: предсказать ущерб от саранчи в этом году довольно сложно

Необычно теплая зима текущего года может оказать негативное влияние на сельское хозяйство. Одной из возможных угроз является массовое распространение саранчи, рассказал энтомолог Константин Китаев в беседе с Life .

По его словам, прогноз ущерба от вредителей основывается на ряде факторов, поэтому оценить последствия пока затруднительно.

«Может быть, из-за теплой зимы много саранчи выживает, особенно молодняк, и она может в какой-то момент при таких условиях распространяться дальше на север», — предположил ученый.

Китаев также подчеркнул, что ключевую роль в данном вопросе играет влажность. Саранча предпочитает места, где чередуются влажные и сухие сезоны. Нимфы, вылупившиеся из яиц, питаются травой. Когда трава кончается и начинается засуха, саранча начинает миграцию в поисках новых источников питания.