Энтомолог Александр Каширский в беседе с «Москвой 24» заявил, что основной причиной сокращения числа пчелиных семей в России является клещ Varroa.

«Основная причина — клещ Varroa, который их атакует, и без специального лечения и ухода пчелиная семья может погибнуть. Есть и другие заболевания, в том числе вирусные. Проблему может провоцировать и обработка полей пестицидами», — пояснил специалист.

По его словам, сейчас выводятся породы, способные сопротивляться клещам, например, путем скрещивания с африканской пчелой. Однако некоторые африканизированные виды чаще нападают на людей.

Каширский добавил, что россияне часто закупают пчелиные семьи из Индии, но местные виды нередко улетают от пасечников и селятся в дуплах деревьев, где зимой гибнут от мороза.

«Нужно поддерживать российские породы, более приспособленные к местным условиям. Также важно, чтобы пасечники всегда уделяли много внимания пчелиным семьям, тогда проблемы будут решаться», — считает энтомолог.