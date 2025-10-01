Энтомолог Беньковский рассказал, что божьи коровки-арлекины поедают зрелые ягоды винограда

Божьи коровки-арлекины (Harmonia axyridis) стали настоящим бедствием для некоторых регионов России. Они не только ищут надежные места для зимовки в жилищах людей, но и могут нанести экономический вред виноградарству. Об особенностях этих насекомых рассказал энтомолог, доктор биологических наук Андрей Беньковский в интервью MIR24.TV .

Как отметил специалист, особь божьей коровки-арлекина впервые обнаружили на территории России в 2012 году в окрестностях города Борисовки Белгородской области. Установлено, что коровка-арлекин может образовывать массовые скопления для зимовки и выбирать для этого жилища людей.

В редких случаях божьи коровки могут вызывать аллергию из-за выделения гемолимфы. Насекомое наносит экономический вред виноградарству, так как поедает зрелые ягоды винограда.

По словам эксперта, арлекины визуально немного крупнее семиточечных божьих коровок и раскрашены иначе. У них две основные цветовые формы: рыженькая или красненькая с большим количеством точек на надкрыльях и черная с одним или двумя большими красными пятнами на черном фоне.

В городе практически невозможно победить коровку-арлекина, потому что в населенных пунктах нельзя применять химические средства борьбы. Если многочисленные коровки кому-то мешают в доме, то можно просто их собрать и отвезти куда-нибудь подальше в лес подальше, заключил Беньковский.