Эндокринолог Одерий предупредила о риске набора веса из-за холодного кофе

С приходом тепла холодный кофе становится все более популярным напитком. Кофейные коктейли со льдом, дополненные сладкими сиропами, карамелью, сливками и другими добавками, покоряют своим вкусом. Однако врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Анна Одерий в беседе с RT предостерегла, что регулярное употребление таких напитков может привести к набору веса.

«При регулярном употреблении это означает дополнительный избыток калорий. Для здорового человека одна такая порция время от времени не представляет проблемы. Но если подобные напитки становятся ежедневной привычкой, это может способствовать постепенному набору веса», — предупреждает эксперт.

Кроме того, холодный кофе легко выпить слишком быстро, в отличие от горячего, который обычно употребляют медленно. Это приводит к быстрому поступлению в организм большого количества кофеина, сахара и калорий.

Эндокринолог также отмечает, что употребление нескольких больших порций холодного кофе в течение дня, особенно при недостаточном потреблении воды и активном потоотделении, может вызвать сухость во рту, учащенное сердцебиение, слабость и головную боль.

«Также важно учитывать влияние кофеина на нервную систему. В жаркую погоду сосудистая система и так работает в условиях повышенной нагрузки, а кофеин дополнительно стимулирует организм», — подчеркивает врач.