Endocrine Reviews: гормоны имеют большее влияние на старение кожи

Исследование, опубликованное в журнале Endocrine Reviews , показало, что гормоны имеют гораздо большее влияние на старение кожи, чем считалось ранее. Они воздействуют на формирование морщин, утрату пигмента и общее состояние кожи.

Недавние исследования позволили выявить ключевые гормоны — мелатонин и инсулиноподобный фактор роста 1, способные изменить подход к антивозрастным процедурам. Работа ученых открывает новые горизонты в борьбе с морщинами, поседением волос и общим ухудшением состояния кожных покровов, написал сайт sibdepo.ru.

Хотя в прошлом основными средствами антивозрастной терапии были ретиноиды и эстроген, используемый для облегчения симптомов менопаузы, новые данные показывают, что гормональное воздействие на кожу гораздо шире и разнообразнее. Доктор медицины Маркус Бем из Мюнстерского университета, один из ведущих авторов исследования, утверждает, что некоторые из исследованных гормонов обладают антивозрастными свойствами и могут найти применение в будущих разработках для замедления процесса старения кожи.