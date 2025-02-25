Эквивалент кожи, разработанный учеными ПИМУ, начали использовать в ветеринарии

Ученые из Нижнего Новгорода создали инновационный аналог кожи для лечения животных. Эта разработка, получившая название RegSkinV, представляет собой биологический носитель с мезенхимальными стволовыми клетками, способствующий ускоренному восстановлению кожных покровов, написало ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ПИМУ.

Препарат прошел успешные испытания на лабораторных животных и показал отличные результаты в лечении различных повреждений, включая пролежни, язвы и послеоперационные раны. Его клиническое применение позволяет существенно сократить количество необходимых перевязок, облегчая уход за животными.

Регулярное использование RegSkinV ускоряет процесс заживления и улучшает общее состояние пациентов, делая терапию более эффективной и комфортной.