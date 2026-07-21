Эксперт Цуканов оценил население Луны к концу века в 1-5 тысяч человек

Популяризатор космонавтики Максим Цуканов заявил, что будущие лунные поселения не смогут принять всех россиян, готовых туда переехать. По его оценке, полноценные колонии появятся не раньше 2070 года, сообщает Ридус .

Согласно опросу центра «Русское поле», 13% россиян готовы навсегда переехать в будущую колонию на Луне. Чаще так отвечали молодые люди с высшим образованием, причем мужчин среди них оказалось вдвое больше, чем женщин.

Цуканов назвал такие результаты вдохновляющими. Он сказал, что интерес молодежи к Луне, Марсу, Венере и спутникам планет-гигантов говорит о сильном запросе на развитие космонавтики.

При этом эксперт отметил, что до массового заселения Луны еще далеко. Сейчас освоение спутника Земли находится на стадии автоматической разведки мест для будущей базы.

Цуканов рассказал, что в 2029–2035 годах должно начаться строительство первых стационарных баз, а до 2032 года запланирована доставка тяжелых грузов. В 2033–2035 годах, по его словам, должна разворачиваться инфраструктура Международной научной лунной станции, совместного проекта России и Китая.

До 2045 года, добавил эксперт, может начаться промышленная экспедиционная фаза: добыча воды из лунного льда, получение кислорода и водородного топлива, а также переработка реголита для 3D-печати защитных куполов и дорог.

По оценке Цуканова, полноценные колонии появятся не раньше 2070 года, а скорее ближе к концу века. Тогда на Луне смогут жить лишь немногие: в 2035–2050 годах там может быть 10-50 специалистов, а к концу столетия — от 1 до 5 тысяч человек.