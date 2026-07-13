Эксперт Станкевич предупредила, что после приема магния могут измениться сны

Магний не является снотворным средством, но может влиять на сон, так как участвует в важных процессах организма: энергетическом обмене, синтезе АТФ, работе митохондрий и транспорте ионов натрия, калия и кальция. Об этом в беседе с «Газета.Ru» рассказала кандидат медицинских наук, директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест» Любовь Станкевич.

По ее словам, у некоторых людей после начала приема магния могут измениться сновидения. Человек может ярче видеть или лучше запоминать сны.

«Я бы не сказала, что магний обязательно вызывает кошмары. Скорее он влияет на процессы, от которых зависит работа нервной системы во сне», — привел слова доктора сайт «Известия».

Если после пробуждения человек чувствует себя нормально и не испытывает упадка сил, беспокоиться не стоит. Однако если сны становятся тягостными и вызывают тревогу, после них остается ощущение усталости, возникают трудности с засыпанием или человек стремится повысить дозу магния, необходимо скорректировать схему приема.

При таких реакциях нужно с помощью анализов исключить избыток магния. Анализ на общий магний в крови не всегда дает полную картину, поэтому при нетипичных реакциях врач может назначить исследование ионизированного магния.

Также важно учитывать время приема препарата. Если тревожные или очень яркие сны стали появляться после того, как человек начал пить магний вечером, лучше перенести прием на утренние или дневные часы. На переносимость может влиять и форма препарата.