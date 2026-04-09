Эксперт Роскосмоса Кутовой заявил, что для освоения Луны необходима бесперебойная энергетика

Луна может стать новой территорией для освоения человеком. Заместитель главы департамента Роскосмоса Денис Кутовой поделился информацией о планах по освоению спутника Земли на радио «Комсомольская правда» .

По словам эксперта, для жизни на Луне необходимы определенные условия.

«Конечно, можно прилететь, воткнуть флаг и улететь, но для освоения Луны этого мало. Нужна еще и бесперебойная энергетика. Лунный день и лунная ночь длятся около 14 земных суток», — отметил специалист.

Он также обратил внимание, что многие страны активно изучают Луну. Запланированы миссии для составления карты ресурсов, включая воду и полезные минералы, добавил сайт KP.RU.