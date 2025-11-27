Эксперт по Арктике Доронин оценил прогноз об исчерпании месторождений в регионе

Член общественного совета Арктической зоны РФ Николай Доронин в эфире Радио «Комсомольская правда» высказался о заявлении губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, касающемся исчерпания части месторождений к 2035 году.

Доронин отметил, что губернатор заботится о будущем и планирует развитие Северного морского пути. Эксперт подчеркнул, что месторождения, открытые в советское время, действительно истощаются. Однако есть новые группы месторождений, например, Мессояхское, где объемы запасов весьма значительны.

«Речь идет именно о том, чтобы мы могли заложить в будущий план после 2035 года обновленную модель, касающуюся того, какие грузы мы повезем по Северному морскому пути», — сказал он.

Эксперт добавил, что в Арктике добывается более 85% природного газа, который поставляется потребителям в виде сжиженного газа. Поэтому важно знать, что будет после 2035 года. Николай Доронин подчеркнул, что помимо нефти и газа есть еще металлы, уголь, древесина. Угрозы истощения этих ресурсов не предвидится.