Эксперт Пироговского университета Борозденко рассказал о рисках заморозки в пакетах и вреде микропластика

Ассистент кафедры фармакологии ИФМХ Пироговского университета, младший научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии ИФМХ Денис Борозденко объяснил, как правильно замораживать продукты. Его слова привел сайт «Вечерний Петербург» .

Как отметил эксперт, обычные полиэтиленовые пакеты при низких температурах становятся хрупкими и могут порваться, а также пропускают воздух, что приводит к потере влаги и ухудшению вкуса продуктов уже через несколько недель.

Для длительного хранения до полугода ученый рекомендовал использовать специальные морозильные пакеты с соответствующей маркировкой или стеклянные контейнеры, чтобы минимизировать химические риски проникновения компонентов упаковки.

Борозденко также прокомментировал проблему микропластика. Он подтвердил, что микрочастицы пластика способны накапливаться в организме человека, однако прямых доказательств их связи с конкретными заболеваниями пока нет. Для снижения рисков специалист советует пить фильтрованную воду из стекла и выбирать листовой чай вместо пакетированного.