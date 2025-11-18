Эксперт MyGenetics Колесникова рассказала, что мутации в генах F2 и F5 повышают вероятность тромбозов

Генетические изменения в генах F2 и F5 увеличивают риск образования тромбов. Об этом заявила ведущий научный сотрудник и председатель экспертного совета компании MyGenetics Ирина Колесникова в разговоре с «Газетой.Ru» .

По словам специалиста, эти мутации нарушают процесс свертываемости крови, провоцируя серьезные заболевания вроде инфарктов, инсультов и осложнений при беременности. Гены F2 и F5 отвечают за важные белки, участвующие в образовании тромбов.

Изменения в этих генах делают организм уязвимым перед тромбозом, особенно у пожилых женщин и беременных. Анализ мутаций необходим для профилактики рисков при приеме гормонов и лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Колесникова подчеркнула важность регулярного обследования пациентов группы риска, включая пожилые возрастные категории и будущих мам. По ее мнению, своевременная диагностика позволяет снизить вероятность опасных последствий нарушений гемостаза.