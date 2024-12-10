Эксперт Московского планетария Рублева: свыше 100 метеоров в час можно увидеть в ночь на 14 декабря

Более сотни вспышек в час прогнозируется в пик звездопада Геминиды. Явление можно будет наблюдать в ночь с 13 на 14 декабря. Об этом рассказала «Москве 24» научный директор Московского планетария Фаина Рублева.
Специалист отметила, что поток назвали по созвездию Близнецов. В этом году Луна будет близка к полной фазе и засветит собою небо, поэтому условия для наблюдения не самые подходящие.
Однако шанс увидеть звездопад невооруженным глазом сохраняется у жителей Москвы. Лучше всего смотреть за небом за пределами города, посоветовала Рублева.
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