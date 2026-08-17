Эксперт МФТИ Волчков отметил, что у генетически измененных биглей может нарушиться способность чувствовать вкус пищи

Ученые создали гипоаллергенных собак с помощью редактирования генома. Заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в эфире радио Sputnik заявил, что непонятно, как бигли себя чувствуют после изменения их генома.

Специалисты отмечают, что такие эксперименты могут быть негуманными, поскольку у генетически измененных биглей может нарушиться способность чувствовать вкус пищи.

По словам Волчкова, у собак мог нарушиться вкус из-за «поломки» гена Can f 1, который отвечает за выработку белка, вызывающего аллергические реакции у людей. Волчков отметил, что изменения в одном участке ДНК могут привести к непредвиденным последствиям в других частях генома.