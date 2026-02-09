Эксперт Малоземов отметил, что предпочтения в еде меняются с возрастом из-за снижения чувствительности рецепторов

Автор и ведущий программы «Живая еда» на канале НТВ Сергей Малоземов в интервью радио Sputnik рассказал, почему с возрастом меняются вкусовые предпочтения.

По словам эксперта, в детском возрасте рецепторы более чувствительны, поэтому дети острее ощущают вкусы — горький, соленый, кислый. Взрослым детское питание может показаться пресным, однако детям такой вкус нравится, они едят овощи без соли, майонеза или уксуса. Чрезмерной для них оказывается насыщенность вкуса горьких продуктов: темного шоколада, кофе, оливок, оливкового масла.

С возрастом чувствительность рецепторов притупляется, происходит обучение вкусовым ощущениям. Начинают формироваться определенные нервные связи, приходит опыт, появляются ассоциации.

«Беря в рот оливку, ты уже ощущаешь не только вот эту природную горечь, но и тебя как бы переносит психологические в ту ситуацию, в которой ты ее, может быть, впервые распробовал», — рассказал Малоземов.

Также на вкусовые предпочтения влияет генетика. Жители Средиземноморья менее чувствительны к горьковатому вкусу, поэтому легче едят брокколи и листовые салаты.

Кроме того, со временем меняются физиологические процессы: выработка слюны, пищеварительных ферментов в желудке и кишечнике. Это влияет на то, как организм переносит ту или иную еду. Некоторые продукты теряют привлекательность, а другие становятся более желанными.