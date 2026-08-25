Глава НИИ функционального питания Малеванная назвала причины появления кишечной палочки в шаурме

По словам эксперта, кишечная палочка и Proteus обитают в кишечнике человека и теплокровных животных. Их наличие в готовой продукции указывает на фекальный след. Есть несколько возможных причин появления бактерий в пище: сотрудник не соблюдает правила гигиены (например, работает без перчаток или трогает готовую начинку грязными руками); сырое мясо контактировало с готовым соусом или овощами; использовались одни и те же разделочные доски и ножи; посуду и овощи мыли в технической или загрязненной воде.

Наличие золотистого стафилококка может сигнализировать о том, что среди персонала есть носители инфекции с гнойничковыми заболеваниями кожи или хроническими заболеваниями носоглотки. Еще одна причина — долгое хранение продукта в тепле, что позволило токсину накопиться.

Малеванная добавила, что в 99% случаев нельзя визуально определить, безопасна ли продукция. Бактерии группы кишечной палочки, Proteus или стафилококк не меняют цвет мяса, не дают резкого гнилостного запаха и не имеют специфического вкуса.