Эксперимент в Гран-Сассо не подтвердил связь гравитации с квантовой декогеренцией

Физики провели эксперимент в подземной лаборатории Гран-Сассо в Италии, чтобы проверить гипотезу о связи гравитации с квантовой декогеренцией. Согласно этой гипотезе, гравитационные колебания пространства-времени могут разрушать квантовую суперпозицию. Однако результаты исследования не подтвердили это предположение. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на New Journal of Physics .

В эксперименте использовался детектор с кристаллом высокочистого германия, защищенный слоями меди и свинца. Данные собирали в течение 62 дней. После обработки результатов исследователи не обнаружили излучения, которое предсказывала проверяемая модель.

Этот результат не означает, что гравитация вообще никак не связана с квантовой декогеренцией. Он исключает конкретную версию механизма, предложенного в рамках модели Каройхази, и устанавливает более жесткие ограничения для подобных теорий. Теперь физикам необходимо искать другие объяснения того, как связаны квантовая механика и гравитация.

По словам исследователей, отсутствие ожидаемого сигнала само по себе является значимым результатом. Это приближает ученых к пониманию одной из самых глубоких загадок фундаментальной физики — взаимодействия между гравитацией и квантовой механикой.