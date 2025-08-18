Экономист Малютин назвал эффективную реакцию властей на последствия стихии на Курилах гарантией стабильности

Землетрясение и цунами нарушили жизнь Северо-Курильска на Курильских островах. Пострадали и местные жители, и предприятия города, в том числе градообразующий рыбоперерабатывающий завод. Эксперты отмечают: ситуация требует внимания и включенности федеральных и региональных властей.

В конце июля Курильские острова пострадали от мощного цунами, родившегося в недрах океана после сильнейшего землетрясения магнитудой 8,8. Такой силы разрушений регион не видел с 1952 года. Северо-Курильск, ближайший к Камчатке населенный пункт Курил, принял на себя удар стихии.

«Еще немного — и город сложился бы, как карточный домик»

Северокурильчане до сих пор не могут оправиться от потрясения, замечая, что эти дни, как и когда-то страшное цунами 1952 года, запомнятся им навсегда. «Толчки были резкими, я побежала к двери, схватила в охапку собаку, которая подскочила ко мне, рюкзак с документами — я только из отпуска вернулась, повезло, что вещи были под рукой. И тут вдруг все начало рушиться, мебель буквально складывалась, все стекла побило, цветочные горшки разбились, на полу земля, осколки…. Нам говорили, что во время толчков нельзя бежать по лестнице, а надо встать в проеме под несущие стены, тогда есть вероятность, что выживешь. Я переждала и в нужный момент выбежала из дома, — рассказывает Виктория Саакян, блогер, предприниматель. — Нам всегда говорили иметь при себе тревожный чемоданчик. Кто-то каждый год его пересобирает, готовит, а иногда забывают про них, убирают. Так что многие не были готовы, выбежали кто в чем был, что успели, то и схватили. После толчков я еще возвращалась домой — надо было взять газовую плитку, теплые вещи. У нас в Северо-Курильске такая жизнь и климат, что много походной атрибутики, так что удалось многое оперативно забрать из дома».

Виктория отметила, что тревога витала над городом и потом: «Еще долго было жутко страшно, толчки продолжались и в последующие дни. Люди были так напуганы, что не шли в свои дома, много дней оставались в своих машинах, в них и спали. Чем дальше, тем почему-то больше паники. Я и сама до сих пор караулю ситуацию, чтобы успеть выбежать. Этот сильный страх не победить самостоятельно. Да и сами последствия пугают. Осмотр домов показал: где-то полы просели, где-то балки лопнули, штукатурка осыпалась. Землетрясение было сильным. У нас велась инструментальная диагностика в жилой зоне — было 8 баллов, если бы магнитуда была выше, город сложился бы, как карточный домик. Где-то даже земля расходилась: появились трещины в грунте шириной от 5 до 10 сантиметров».

По данным Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, в городе стихией были повреждены, в разной степени, несколько ключевых объектов рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей отрасли Северо-Курильска: рыбоперерабатывающий завод «Алаид», предприятие СК БСФ (База сейнерного флота) и завод «Гранис», а также рыбоводные цеха завода «Азимут».

Основной объект Северо-Курильска, который получил фатальный ущерб, — рыбодобывающий завод «Алаид», его затопило и разрушило. Завод стоит прямо у берега — поэтому неудивительно, что сильнейшие волны высотой до 10 метров своим ударом за считанные минуты уничтожили здесь цеха, оборудование. Как рассказывает руководство предприятия, соленая вода проникала всюду, а ее сила была такой, что волной сбило и покорежило двери промышленных реф-хранилищ, из холодильников вымыло крупный улов рыбы — свыше 120 тонн красной рыбы и более тонны гребешка. После такой стихии, конечно, было уничтожено и электрооборудование завода. Все это привело к тому, что завод вышел из строя.

«У нас есть также завод „База сейнерного флота“, он пострадал не так сильно, уже устранил последствия и приступил к работе, а завод „Алаид“ не может работать. После цунами завод даже раздавал местным жителям рыбу, чтобы не пропала продукция. Что будет с заводом и с людьми нашего города, пока неизвестно. Ведь городу нужны рабочие места. Без завода их не будет», — говорит Виктория Саакян.

Также одно из опасных для города последствий — серьезные разрушения здании больницы. «Резервного здания больницы у нас нет, мы нуждаемся в помощи, людей перевели из больницы в палатки», — пояснила Виктория.

Ситуация усугубляется тем, что логистика жизнеобеспечения Курил очень сложная. Как отметил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, сейчас, после удара стихии, этот вопрос стал особенно острым, ведь нужно доставлять в Северо-Курильск стройматериалы, а также специалистов, которых надо будет привлечь для устранения последствий катастрофы и восстановления предприятий.

Помочь важному для страны региону

Случившееся может повлиять не только на экономическую и социальную ситуацию в самом Северо-Курильске, но и на рыбодобывающую отрасль. Председатель Ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов не исключил, что последствия стихии могут сказаться на рынке.

Не случайно Ассоциация рыбопромышленных предприятий считает крайне важным оказание поддержки пострадавшим предприятиям: когда экономика региона зависит от рыбной отрасли, восстановление производственных мощностей должно стать приоритетом как для местных властей, так и для федеральных структур. Это те меры, которые смогут обеспечить дальнейшее развитие рыбной отрасли в таком важном для страны регионе, как Курильские острова.

«Курильские острова имеют стратегическое значение для России, являясь важным элементом обеспечения безопасности и экономического развития Дальнего Востока. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал необходимость активного развития экономики Курил, видя в этом залог укрепления российского суверенитета на этих территориях, — отмечает экономист Кирилл Малютин. — Но обрушившееся на Северо-Курильск стихийное бедствие под угрозу усилия по развитию Курил. Город, являющийся одним из ключевых населенных пунктов на Курилах, оказался в тяжелейшей ситуации, требующей немедленного и масштабного вмешательства».

Внимание к проблемам Северо-Курильска — это не только вопрос гуманитарной помощи, но и вопрос стратегической важности, убежден эксперт: «Государство несет прямую ответственность за благополучие своих граждан, особенно в условиях чрезвычайных ситуаций. Бизнес, столкнувшийся с колоссальными убытками, не сможет самостоятельно восстановить разрушенные предприятия. Без масштабной государственной поддержки город просто не выживет и не сможет вернуться к нормальной жизни. В сложившихся обстоятельствах крайне важно, чтобы премьер-министр Михаил Мишустин и правительство РФ, губернатор Сахалинской области, другие представители власти и ведомств проявили максимальную оперативность и мобилизовали необходимые ресурсы для оказания экстренной помощи Северо-Курильску, пострадавшему бизнесу и местным жителям».

Как подчеркнул экономист, нельзя допустить, чтобы Северо-Курильск был брошен на произвол судьбы: «Восстановление города и возвращение его к нормальной жизни — это инвестиции в будущее Курил. Быстрая и эффективная реакция властей на случившееся станет наглядным подтверждением приверженности государства своим обязательствам перед гражданами и гарантом стабильности в регионе».