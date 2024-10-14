Экономист Абрамов: Нобелевский комитет вручил премию по экономике за описание универсальной концепции богатого общества

Лауреаты Нобелевской премии по экономике в 2024 году получили свою награду за серию книг под названием «Почему одни страны богатые, а другие страны бедные». Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов в беседе с RT объяснил, почему эта работа стала первым бестселлером для экономистов за последние три года.

Американским ученым удалось наглядно рассказать, как улучшить состояние экономики за счет организации различных институтов. По словам Абрамова, книга содержит в себе определенный взгляд на модели будущего развития.

Эти идеи могут помощь многим странам развивать экономику быстрее и избежать так называемой ловушки государств со среднем уровнем доходов, заключил эксперт.