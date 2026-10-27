Эколог Вольпин заявил, что сезон клещей в Москве может стать круглогодичным

Сезон активности клещей в Москве рискует стать практически круглогодичным из-за потепления и регулярных зимних оттепелей. Об этом сайту Zvezdanews сообщил исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин.

По словам эксперта, клещи находятся в состоянии покоя только при отрицательных температурах. Когда зимой воздух прогревается выше +4 градусов, а снежный покров отсутствует или минимален, паразиты просыпаются и выходят на поиски хозяев.

Вольпин добавил, что температурные скачки опасны и для самих клещей. Если после потепления резко возвращаются морозы или выпадает много снега, членистоногие не успевают вернуться в укрытия, что негативно сказывается на их популяции.