Эколог Пукалов: ослабление течений в Атлантике может вызвать опасные метеорологические явления в России

Директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов рассказал о последствиях ослабления ключевых течений в Атлантическом океане. Изменение климата можно сравнить с эффектом домино, отметил эксперт в беседе с RT .

По его словам, ситуация с погодными аномалиями затронет Россию. Так, ожидается увеличение числа опасных метеорологических явлений в европейской части РФ.

«Мурманский и Североморский порты перестанут быть незамерзающими, Кольский залив будет замерзать», — добавил эколог.

Он также предупредил о ливнях, ураганах, резких перепадах температуры и продолжительных периодах засухи. Кроме того, в зоне южной тайги уже через несколько десятилетий может появиться лесостепь.