Эколог Каюмов заявил, что змеи проснутся раньше срока в Нижегородской области из-за теплой весны

В Нижегородской области в 2026 году змеи могут выйти из спячки раньше обычного из-за аномально теплой весны. Как рассказал эколог Асхат Каюмов, первые особи уже могли появиться в лесах, не дожидаясь полного таяния снега, сообщил сайт Newsnn.ru .

«Как только температура в местах зимовки достигнет нужного уровня, змеи выйдут на поверхность. Думаю, на солнечных участках это произойдет уже в ближайшие дни», — отметил эксперт.

По словам Каюмова, раннее пробуждение змей — хорошая новость для сельского хозяйства, ведь они помогут сократить численность мышевидных грызунов, которые в этом году расплодились особенно сильно.

В регионе обитают три вида змей: гадюка (ядовитая), медянка и уж. Гадюка не представляет опасности для человека — при приближении людей она старается уползти. Укус возможен только если случайно наступить на змею, но смертельных случаев в области не зафиксировано.