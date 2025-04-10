Древнюю осу-паразитоида с уникальным способом охоты нашли в янтаре на севере Мьянмы

Ученые обнаружили на севере Мьянмы удивительную находку — осу, возраст которой составляет почти 99 миллионов лет. Об этом сообщил сайт «Сибдепо» со ссылкой на статью журнала BMC Biology.
Исследователи обнаружили осу Sirenobethylus charybdis, жившую в меловом периоде, в янтаре. Среди особенностей насекомого — необычный захватывающий аппарат на брюшке, позволяющий эффективно ловить добычу.
Осa была паразитоидом, развивая свои личинки внутри других насекомых. Компьютерная томография помогла изучить ее анатомию, показывая удивительное разнообразие древних насекомых.
В Тунисе освободили 11 россиян, задержанных в ноябре 2024 года
Застрявшая на МКС американка носила шорты, брюки и рубашки коллеги из России
Привычка нюхать грязные носки чуть не стоила китайцу жизни
Россия и США наметили в Стамбуле ориентир для новых консультаций — МИД
Роман Ротенберг возглавит сборную России по хоккею
Мужчина утонул в вырытой коммунальщиками яме в Тверской области
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте