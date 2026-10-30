Древние кораллы впервые нашли в Устиновских известняках под Миассом

Челябинский краевед и член Российского географического общества Федор Жижилев обнаружил окаменелые кораллы в каньоне Устиновские известняки. Об этом он сообщил сайту ЕАН .

Возраст беспозвоночных составляет около 300 миллионов лет. Как пояснил исследователь, окаменелые полипы палеозойской эры когда-то населяли древний Уральский океан. В Устиновских известняках Миасского городского округа, имеющих статус памятника природы регионального значения, подобные окаменелости зафиксировали впервые.

Жижилев рассказал, что нашел кораллы случайно во время фотосъемки без проведения раскопок. Найденные образцы он передал в библиотеку Еткуля.