Доцент Токарев подчеркнул важность спелеологических исследований в Крыму

Доцент кафедры физической географии и геоморфологии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Сергей Токарев в беседе с «Крым 24» подчеркнул важность спелеологических исследований в Крыму.

Он отметил, что изучение пещер помогает понять формирование и функционирование карстовых водоносных систем, являющихся основными источниками водоснабжения полуострова, написал RT.

Токарев указал, что карстовые системы связаны с подземными источниками, питающими основные речные бассейны Крыма. Эти системы обеспечивают население полуострова питьевой водой, что делает их изучение критически важным для обеспечения экологической безопасности региона.