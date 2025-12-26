Доцент Отставнов сообщил, что геномные паспорта помогут предупреждать появление заболеваний

Доцент Станислав Отставнов предсказал в беседе с KP.RU , что составление геномного паспорта станет обычной практикой в медицине.

По словам эксперта, геномные паспорта, содержащие информацию о ДНК человека, помогут внедрить персонализированный подход в здравоохранении.

Как пояснил ученый, благодаря такому инструменту медики смогут предотвращать развитие заболеваний до появления первых симптомов. Вместо стандартной схемы лечения станет применяться индивидуальный подход. Кроме того, для профилактики будут разрабатывать персонализированные диеты.