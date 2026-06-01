Доцент Делибалт заявила, что взросление молодежи происходит медленнее из-за усложнения когнитивных задач

Доцент кафедры юридической психологии и права факультета «Юридическая психология» ФГБОУ ВО МГППУ Варвара Делибалт в беседе с RT сообщила, что процесс взросления у современных детей и подростков стал более длительным по сравнению с предыдущими поколениями.

По ее словам, раньше дети взрослели быстрее, поскольку не было разрыва между знанием и применением умений на практике. Сегодня же ребенок воспринимается скорее как «ученик-исследователь».

Делибалт подчеркнула, что удлинение периода детства связано с увеличением сложности когнитивных задач и социальных компетенций. Современным детям необходимо освоить значительный объем научных знаний, что требует времени и развития высших психических функций.

«Созревание саморегуляции, планирования и ответственности нейробиологически продолжается дольше, чем представлялось раньше», — отметила Делибалт.

Она также подчеркнула, что образовательная траектория стала обязательной частью взросления, а переход к самостоятельности растягивается на более длительный период.