Доцент Абрамова отметила, что снизить содержание нитратов в овощах на 50–80% можно с помощью варки

Кандидат сельскохозяйственных наук Галина Абрамова рассказала «Газете.Ru» , что снизить количество нитратов в овощах можно путем снятия с них кожуры и варки.

По словам доцента кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ, нитраты есть во всех растениях — это часть азотного обмена. Азот необходим для синтеза белков и хлорофилла, и растение накапливает его в форме нитратных солей, отметил URА.RU.

Эксперт отметила, что проблема возникает при избыточных подкормках, недостатке освещения или ранней уборке урожая, когда растение не успевает переработать накопленное. Например, в майских тепличных огурцах нитратов больше, чем в июльских с открытого грунта, из-за короткого светового дня и интенсивных подкормок.