Донские ученые научились по расстоянию до хозяина определять тревожность собаки

Специалисты Донского государственного технического университета придумали способ, как владельцам собак разобраться в эмоциях питомцев. Они разработали специальные карточки, с помощью которых можно отличить беспокойство животного от страха или агрессии, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе вуза.

Специалисты предложили оценивать тревожность собаки по расстоянию до хозяина. Руководитель проекта Анна Фомина пояснила, что ближе всего к владельцу находились тревожные собаки мелких пород. Крупные тревожные псы держались дальше всех. Спокойные питомцы любой породы предпочитали сидеть в 50-60 сантиметрах от человека.

С помощью нейросети ученые выявили поведенческие признаки тревожности: дрожь, моргание, облизывание носа и губ, одышку, поджатый хвост и другие. На основе этих данных создали карточки с мимикой, жестами и позами беспокоящихся животных.

«Это как раз то, что мало представлено в современной этологической науке, связанной с животными-компаньонами», — подчеркнула Фомина.

