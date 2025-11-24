Документальный фильм «Земля, я с тобой» представят на ВДНХ

Документальный фильм «Земля, я с тобой» представят в павильоне «Атом» на ВДНХ 2 декабря. Его цель — изменить представление об атомной энергетике.

В основе сюжета — спор певицы и блогера Арины Даниловой и замдиректора Департамента коммуникаций Росатома Константина Рудера. Цель последнего — убедить собеседницу и зрителей, что именно в мирном атоме ключ к спасению планеты.

Чтобы снять этот фильм, съемочная группа посетила несколько стран, в том числе закрытые объекты, на которые никогда не попадет обычный человек. Сначала герои фильма побывали в Турции на строящейся АЭС «Аккую», затем в Певеке на первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов», после этого — в закрытом атомном городе Green City в Бангладеш, а в конце — в городе Заречный в Свердловской области.

Они узнали, как атомные технологии могут развивать экономику и экологию страны. Фильм наглядно показал, что атомная энергетика — это не только невероятная мощность, но и реальный вклад в сохранение природы, развитие удаленных территорий и укрепление международного партнерства.