Доктор наук Тышко назвала насекомых перспективным источником белка для человека

Мировой дефицит пищевого белка составляет около 20 миллионов тонн в год. Решением проблемы может стать использование насекомых в пищу. Подробнее рассказала заведующая лабораторией оценки безопасности биотехнологий Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Надежда Тышко в беседе с сайтом KP.RU .

Доктор наук перечислила основные выводы, сделанные в ходе соответствующих исследований. Так, она назвала насекомых перспективным источником полноценного белка, а также жиров, хитина и хитозана.

«Для использования в пищевой промышленности насекомые должны подвергаться глубокой переработке, аналогичной применяемой в настоящее время для семян сои и включающей выделение белковой (энтомопротеин), жировой и хитиновой фракций», — добавила эксперт.

Как пояснила Тышко, технология получения концентрата энтомопротеина уже разработана. Она включает несколько этапов, таких как экстракция жиров и белка, концентрирование, очистка и сушка.