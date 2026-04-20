Доктор наук Чумаков назвал крайне низкой вероятность столкновения астероида Апофис с Землей

Почетный доктор наук и преподаватель Сергей Чумаков рассказал «Известиям» , что астероид Апофис приблизится к Земле на минимальное расстояние в 2029 году, но вероятность столкновения с планетой остается крайне низкой.

Специалист уточнил, что Апофис относится к группе астероидов Атонов, которые регулярно сближаются с Землей. Он совершает оборот вокруг Солнца за 324 дня и периодически проходит вблизи планеты. Ближайшие сближения ожидаются в 2029, 2036, 2051 и 2066 годах.

«На протяжении всего XXI века Апофис не будет представлять опасности для Земли, поэтому никаких апокалиптических последствий его сближение не принесет», — отметил эксперт.

Астероид пройдет на расстоянии менее 40 тысяч километров от поверхности планеты, что считается редким явлением.