Доктор Якубовская сообщила, что консерванты не входят в группу генотоксичных канцерогенов
Консерванты стали неотъемлемой частью современной жизни, присутствуя в еде, косметике и лекарствах. В международной базе данных о пищевых продуктах Open Food Facts World за 2024 год указано, что более 20% съедобных товаров содержат минимум одну консервирующую добавку. Однако влияние этих веществ на здоровье человека остается предметом споров, рассказал сайт bmj.com.
Недавно французские ученые провели исследование, проанализировав данные более 100 тысяч человек. Они обнаружили, что у людей, употребляющих еду с консервантами, чаще регистрируются случаи онкозаболеваний. Например, употребление нитрита натрия связано с увеличением риска рака предстательной железы на 32%, а сорбат калия может повышать риск рака молочной железы на 26%.
Как сообщил KP.RU, не все так однозначно. Заведующая отделом изучения молекулярных механизмов канцерогенеза НИИ экспериментальной онкологии и канцерогенеза Национального медицинского исследовательского центра им. Н.Н. Блохина Минздрава России, доктор медицинских наук Марианна Якубовская поясняет: «Пищевые консервирующие добавки за многие десятилетия неоднократно проверены на способность инициировать рак. Она не выявлена. В группу генотоксичных канцерогенов (мутагенов) консерванты не входят».
Проблема в том, что для мутагенов разработаны четкие правила выявления, а для негенотоксичных веществ таких стандартизированных подходов нет. Марианна Якубовская подчеркивает: «Консерванты, скорее, можно отнести к "непрямым" канцерогенам, способствующим развитию рака? Сегодня мы не можем утверждать этого».
Эксперты отмечают, что средиземноморская диета, богатая свежими овощами и фруктами, снижает онкориски. Свежие продукты содержат полифенолы, обладающие антиканцерогенным действием.