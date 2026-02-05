Доктор Якубовская сообщила, что консерванты не входят в группу генотоксичных канцерогенов

Консерванты стали неотъемлемой частью современной жизни, присутствуя в еде, косметике и лекарствах. В международной базе данных о пищевых продуктах Open Food Facts World за 2024 год указано, что более 20% съедобных товаров содержат минимум одну консервирующую добавку. Однако влияние этих веществ на здоровье человека остается предметом споров, рассказал сайт bmj.com .

Недавно французские ученые провели исследование, проанализировав данные более 100 тысяч человек. Они обнаружили, что у людей, употребляющих еду с консервантами, чаще регистрируются случаи онкозаболеваний. Например, употребление нитрита натрия связано с увеличением риска рака предстательной железы на 32%, а сорбат калия может повышать риск рака молочной железы на 26%.

Как сообщил KP.RU, не все так однозначно. Заведующая отделом изучения молекулярных механизмов канцерогенеза НИИ экспериментальной онкологии и канцерогенеза Национального медицинского исследовательского центра им. Н.Н. Блохина Минздрава России, доктор медицинских наук Марианна Якубовская поясняет: «Пищевые консервирующие добавки за многие десятилетия неоднократно проверены на способность инициировать рак. Она не выявлена. В группу генотоксичных канцерогенов (мутагенов) консерванты не входят».

Проблема в том, что для мутагенов разработаны четкие правила выявления, а для негенотоксичных веществ таких стандартизированных подходов нет. Марианна Якубовская подчеркивает: «Консерванты, скорее, можно отнести к "непрямым" канцерогенам, способствующим развитию рака? Сегодня мы не можем утверждать этого».

Эксперты отмечают, что средиземноморская диета, богатая свежими овощами и фруктами, снижает онкориски. Свежие продукты содержат полифенолы, обладающие антиканцерогенным действием.