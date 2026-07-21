Диетологи Манакер и Амидор отметили, что употребление кофеина и алкоголя в вечернее время ухудшает качество сна

Диетологи Лорен Манакер и Тоби Амидор в беседе с порталом marthastewart.com перечислили ряд продуктов и напитков, которые лучше не употреблять на ужин для качественного сна. Слова экспертов привел сайт «Ридус» .

Лорен Манакер обратила внимание на важность отказа от кофеина вечером. Он содержится не только в кофе, но и в чае, кока-коле и шоколаде. Кофеин может привести к бессоннице, так как препятствует выработке расслабляющих гормонов.

Кроме того, диетолог предостерегла от употребления сухофруктов перед сном из-за высокого содержания клетчатки и сахара. Эти компоненты могут вызвать вздутие живота и газообразование, что негативно скажется на качестве сна.

Также Манакер отметила, что употребление алкоголя перед сном может привести к частым пробуждениям ночью и неприятным сновидениям. Даже небольшие дозы спиртного могут повлиять на сон, вызывая также учащенное мочеиспускание.

Тоби Амидор добавил, что для хорошего сна не стоит употреблять тяжелую и жирную пищу на ужин. Фастфуд с высоким содержанием насыщенных жиров может вызывать несварение и изжогу, затрудняя засыпание. Поэтому он рекомендовал избегать острой пищи в вечернем рационе.