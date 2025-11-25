Диетолог Мухина заявила, что Россия еще долго сможет обходиться без заменителей мяса
Новую разработку китайских ученых — гриб, способный заменить мясо, — прокомментировала диетолог Марият Мухина в беседе с ИА НСН.
По словам специалиста, такая альтернатива действительно полезна для густонаселенных государств. Однако ученый мир пока не располагает исчерпывающей информацией о влиянии генно-модифицированных продуктов на человеческий организм, подчеркнула медик.
«Риск (распространения ГМО-продуктов — прим. ред.) сохраняется, потому что экология ухудшается, леса вырубаются, ураганы сдувают поверхностный плодородный слой почвы. Это значит, что в любом случае человечество будет обращаться к искусственным продуктам», — отметила врач.
Как пояснила Мухина, Россия еще долго сможет обходиться без заменителей мяса благодаря активной поддержке аграрного сектора. Кроме того, у многих есть свои приусадебные участки.