Диетолог Мухина заявила, что Россия еще долго сможет обходиться без заменителей мяса

По словам специалиста, такая альтернатива действительно полезна для густонаселенных государств. Однако ученый мир пока не располагает исчерпывающей информацией о влиянии генно-модифицированных продуктов на человеческий организм, подчеркнула медик.

«Риск (распространения ГМО-продуктов — прим. ред.) сохраняется, потому что экология ухудшается, леса вырубаются, ураганы сдувают поверхностный плодородный слой почвы. Это значит, что в любом случае человечество будет обращаться к искусственным продуктам», — отметила врач.

Как пояснила Мухина, Россия еще долго сможет обходиться без заменителей мяса благодаря активной поддержке аграрного сектора. Кроме того, у многих есть свои приусадебные участки.