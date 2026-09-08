Декан МГППУ Деулин заявил, что развитие ИИ может привести человечество к «цифровому аутизму»

Декан факультета «Экстремальная психология» МГППУ Дмитрий Деулин обсудил с KP.RU «обратный эффект Флинна» — снижение IQ от поколения к поколению, начавшееся с 1990-х годов. В странах Западной Европы наблюдается этот тренд, в то время как в странах БРИКС IQ либо стабилен, либо растет.

Портал International IQ Test представил рейтинг стран по уровню интеллектуального развития на 2026 год. Россия заняла 6-е место с результатом 103,78. На вершине рейтинга оказались Южная Корея, Китай, Япония и Иран.

Деулин подчеркнул, что тесты на IQ оценивают не объем знаний, а умение рассуждать, логически мыслить, концентрировать внимание и быстро обрабатывать информацию. Среди наиболее известных тестов — прогрессивные матрицы Равена, тест интеллекта Г. Айзенка — Ф. Д. Горбова и тест структуры интеллекта Амтхауэра.

Чрезмерное использование цифровых технологий может привести к «цифровому аутизму» и «цифровой деменции». «Цифровой аутизм» проявляется в эмоциональной изоляции и снижении эмпатии из-за общения с ИИ вместо живых людей. «Цифровая деменция» выражается в ухудшении памяти, ориентации в пространстве и мышления у молодежи из-за злоупотребления гаджетами.