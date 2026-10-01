DCN: занятия музыкой связали с развитием мозга и когнитивных навыков у детей

Регулярные занятия музыкой оказались связаны с высокими результатами когнитивных тестов и особенностями белого вещества мозга у детей семи-девяти лет. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на исследование ученых Северо-Восточного университета в журнале Developmental Cognitive Neuroscience.

Специалисты изучили данные 76 детей. Участники, игравшие на музыкальных инструментах не менее 30 минут в неделю, успешнее справились с тестами на память, внимание, мышление, чтение и математику.

Томография мозга 50 детей показала различия в правом дугообразном пучке — скоплении нервных волокон, соединяющем зоны слуха, речи и движений. Руководитель исследования Психе Луи отметила, что эти особенности заметны уже на начальных этапах обучения.

Авторы подчеркнули, что работа носит наблюдательный характер и фиксирует статистическую связь, а не прямое влияние музыки на интеллект.