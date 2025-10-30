Датские ученые разработали универсальное противоядие для 17 видов змей

Исследователи из Дании создали универсальное противоядие, способное нейтрализовать яд 17 африканских змей. Открытие, опубликованное в журнале Nature , может значительно улучшить ситуацию со змеиными укусами в Африке.

Противоядие успешно прошло испытания на мышах, показав способность бороться с ядовитыми веществами и ослаблять кожные повреждения. В странах Африки к югу от Сахары ежегодно регистрируется около 300 тысяч укусов змей, из которых примерно 20 тысяч заканчиваются летальным исходом. Кроме того, около 10 тысяч человек сталкиваются с ампутациями конечностей из-за некроза тканей, написал телеканал «Санкт-Петербург».

Для создания универсального противоядия датские ученые использовали альпак и лам, вводя им яд 18 наиболее опасных видов змей. В ходе исследования были выделены «нанотела» — миниатюрные версии антител, способные проникать глубоко в ткани и нейтрализовать токсины. Из этих компонентов был создан «коктейль», состоящий из восьми наиболее эффективных компонентов. При введении мышам, получившим дозу змеиного яда, новое средство успешно нейтрализовало воздействие ядов 17 из 18 протестированных видов змей.