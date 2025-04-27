Датские ученые назвали две куриные грудки в неделю безопасной нормой потребления мяса

Вопрос баланса между пользой для здоровья и ответственностью за состояние планеты продолжает волновать ученых. Новое исследование предлагает модель, которая покажет, какое количество мяса можно употреблять еженедельно без вреда для себя и окружающей среды. Об этом сообщил сайт MK.Ru .

По словам эколога Кэролайн Гебар из Датского технического университета, большинство людей осознает необходимость сокращения мясных продуктов в рационе. Но на практике определить, насколько нужно уменьшить потребление мяса, сложно. Команда ученых провела анализ и вычислила цифру — 255 граммов мяса в неделю (примерно две куриные грудки).

Этот объем назвали «безопасным» с точки зрения здоровья человека и экологической устойчивости. Исследование подтвердило, что красное мясо, особенно говядина, не может быть частью рациона, если цель — снизить негативное воздействие на окружающую среду. Потребление говядины усиливает глобальное потепление, так как при разведении скота выделяются парниковые газы.

Автор исследования подчеркивает, что существует много вариантов питания, отвечающих требованиям здоровья и экологии. Модель учитывает баланс между биофизическими ограничениями и экологическими требованиями. В основу легли данные о том, сколько определенных продуктов можно есть в неделю.