Дальневосточные ученые выявили новый способ определения состояния кораллов по состоянию липидов

Исследователи Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского ДВО РАН разработали научный способ определения состояния кораллов — по состоянию их липидов. Об этом сообщил сайт MK.ru.

В ходе эксперимента специалисты погрузили в большой аквариум мягкий и рифообразующий кораллы и подвергли их тепловому воздействию. Выяснилось, что со временем на каждой стадии постепенного обесцвечивания кораллов менялся и состав их липидов.

Отмечается, что проверка состояния любых кораллов с помощью липидного статуса позволит прогнозировать их выживание в различных регионах Мирового океана.