Daily Mirror: две порции авокадо в неделю снижают риск ишемической болезни сердца

Американский кардиолог Сара Александер рекомендовала добавлять авокадо к завтраку для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщил сайт «Вечерний Петербург» со ссылкой на Daily Mirror.
По данным исследований, употребление двух порций продукта в неделю снижает риск ишемической болезни сердца. Полезные свойства объясняются высоким содержанием растительных стеролов и антиоксидантов, укрепляющих сосуды.
Кроме того, плод богат пищевыми волокнами — половина авокадо обеспечивает около четверти суточной нормы — а также витамином Е.
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