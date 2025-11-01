Daily Mail: ученые обнаружили связь между умственным развитием ребенка и долголетием его родителей

Новое исследование, проведенное командой ученых из Эдинбургского университета, выявило наследственную связь между умственным развитием ребенка и долголетием его родителей. Об этом сообщил « Вечерний Санкт-Петербург » со ссылкой на Daily Mail .

Специалисты проанализировали информацию более чем о 400 тысячах человек и обнаружили значительную генетическую корреляцию между когнитивными функциями в детском возрасте и продолжительностью жизни родителей. Оценка когнитивных функций проводилась в детстве, до того как болезни или социальные условия могли оказать влияние на интеллект.

Исследователи пришли к выводу, что развитие умственных способностей с раннего возраста не только способствует будущим успехам, но и помогает укреплять здоровье, а также может косвенно увеличивать продолжительность жизни других членов семьи.