Daily Mail: на варежках и перчатках копится больше бактерий, чем на ободке унитаза

Варежки и перчатки, которые многие носят в холодное время года, могут быть настоящим рассадником бактерий, включая кишечные. Об этом пишет сайт «7Дней.ru» со ссылкой на результаты исследования компании Initial Washroom Hygiene, опубликованные в Daily Mail.

Специалисты проанализировали бактерии на 50 парах перчаток разных типов. В 58% случаев обнаружили высокий уровень вредных микроорганизмов. Лидируют по загрязнению велосипедные перчатки, затем идут шерстяные и замшевые.

Более половины образцов имели свыше 500 единиц биозагрязнения, а некоторые превысили 4000 единиц. Это значительно больше, чем на среднем сиденье унитаза (около 220 единиц). Эксперты предупредили о риске заражения через контакт перчаток с поверхностями общественного транспорта, дверных ручек, телефонов и сумок.