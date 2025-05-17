Daily Mail: хроническая усталость может быть результатом микроинсульта

Датские ученые выяснили, что постоянная усталость может указывать на перенесенный микроинсульт, о котором пациенты даже не догадываются. Об этом сообщил Infox.ru со ссылкой на публикацию в Daily Mail .

В процессе исследования специалисты изучали влияние транзиторной ишемической атаки, известной как микроинсульт, на уровень усталости. Также всем испытуемым проводили сканирование мозга для выявления тромбов и других аномалий.

Результаты показали, что через две недели после микроинсульта 61% участников отметили высокий уровень усталости. Этот показатель оставался повышенным у половины респондентов и через три, шесть, 12 месяцев.

Как пояснили эксперты, микроинсульт возникает из-за временной блокировки кровотока в мозге и может длиться от нескольких минут до суток. Симптомы, такие как головные боли, слабость мышц и нарушения зрения, часто остаются незамеченными.