CNN: ученые выяснили, что римляне лечили болезни с помощью человеческих фекалий
Исследователи из Университета Сивас Кумхуриет в Турции нашли «физические доказательства» использования римлянами человеческих экскрементов в медицинских целях. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на телеканал CNN.
Ведущий автор исследования Ченкер Атила рассказал, что, хотя в работах римлян и упоминалось подобное применение фекалий, археологические подтверждения этому отсутствовали. Атила и его команда обнаружили некий осадок в древних бутылках, известных как унгуэнтария, которые хранятся в музее Бергамы. Собранный осадок подвергли анализу.
Экспертиза показала, что в сосуде, раскопанном в городе Пергам и датируемом II веком, содержатся человеческие фекалии, тимьян и оливковое масло.
«Поскольку мы хорошо знакомы с древними текстовыми источниками, мы сразу узнали это как лекарственное средство, использовавшееся знаменитым римским врачом Галеном», — отметил Атила.
Он добавил, что обнаружение самого лекарства, описанного Галеном, стало для команды большим сюрпризом.